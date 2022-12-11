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Пимблетт одержал победу над Гордоном единогласным решением судей

Хайповый британец продолжает свою триумфальную серию.
Сегодня, 09:22
Гордон - Пимблетт / Getty Images
Гордон - Пимблетт / Getty Images

В ночь на воскресенье, 11 декабря, в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 282, в со-гласном событии которого прошел поединок в легком весе между Пэдди Пимблеттом и Джаредом Гордоном.

После неудачной первой пятиминутки, 27-летний англичанин не сильно прибавил втором раунде, позволив своему оппоненту почти полностью забрать и этот отрезок боя.

В финальном раунде Гордон делает ставку на контроль в партере, что ему не сильно удается, отдавая решающие пять минут сопернику.

На удивление многих, судьи отдали победу раздельным решением Пимблетту. Все три рефери насчитали 29 баллов против 28.

На ISPORT также доступны календарь и расписание боев по смешанным единоборствам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC

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