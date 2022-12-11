Пимблетт одержал победу над Гордоном единогласным решением судей

В ночь на воскресенье, 11 декабря, в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 282, в со-гласном событии которого прошел поединок в легком весе между Пэдди Пимблеттом и Джаредом Гордоном.

После неудачной первой пятиминутки, 27-летний англичанин не сильно прибавил втором раунде, позволив своему оппоненту почти полностью забрать и этот отрезок боя.

В финальном раунде Гордон делает ставку на контроль в партере, что ему не сильно удается, отдавая решающие пять минут сопернику.

На удивление многих, судьи отдали победу раздельным решением Пимблетту. Все три рефери насчитали 29 баллов против 28.

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