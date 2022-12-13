Масвидаль может стать заменой Усману в титульном бою с Эдвардсом

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усманне успевает восстановиться после операции на руке.

"Люди говорят, что я мог бы подраться с Эдвардсом. Но дело в том, что у Усмана была операция на руке, и я знаю, что им нужен соперник на март. Они склоняются к Масвидалю.

Читайте также: Стало известно, с кем подерется Макгрегор в следующем бою

Он ударник, что меня, безусловно, вдохновляет, потому что в нашем дивизионе так много борцов. Эдвардс тоже ударник и чемпион. Бой с любым из этих парней был бы потрясающим", – сказал Стивен Томпсон в интервью BJPenn.

Напомним, реванш с Леоном Эдвардсом 18 марта на UFC 286 в Лондоне может быть отменен. Соперником британца может стать Хорхе Масвидаль.