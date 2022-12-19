Макгрегор заявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что в будущем готов выдвинуться на пост президента Ирландии.

Ирландец не дрался с июля 2021-го, когда получил перелом ноги в поединке с Дастином Порье.

"Я могу баллотироваться на пост президента. Я все еще слишком молод. Когда-нибудь в будущем я мог бы посвятить себя этому делу. Знайте это", – написал Макгрегор в соцсетях.

Напомним, следующие выборы президента в Ирландии состоятся в 2025 году.

Ранее Макгрегор заявил, что хочет получить бой в среднем весе.