iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Макгрегор заявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии

Боец готов стать главой государства.
Сегодня, 18:23
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что в будущем готов выдвинуться на пост президента Ирландии.

Ирландец не дрался с июля 2021-го, когда получил перелом ноги в поединке с Дастином Порье.

"Я могу баллотироваться на пост президента. Я все еще слишком молод. Когда-нибудь в будущем я мог бы посвятить себя этому делу. Знайте это", – написал Макгрегор в соцсетях.

Напомним, следующие выборы президента в Ирландии состоятся в 2025 году.

Ранее Макгрегор заявил, что хочет получить бой в среднем весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор

Статьи по теме

Макгрегор заявил, что хочет получить бой в среднем весе Макгрегор заявил, что хочет получить бой в среднем весе
Стало известно, с кем подерется Макгрегор в следующем бою Стало известно, с кем подерется Макгрегор в следующем бою
Легенда UFC бросил вызов Макгрегору Легенда UFC бросил вызов Макгрегору
Стали известны точные сроки возвращения Макгрегора в октагон Стали известны точные сроки возвращения Макгрегора в октагон
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

ЧМ-202221:02
Сэр Джефф Херст поздравил Мбаппе с достижением его рекорда
Украина20:43
Бывший тренер Шахтера хочет возглавить сборную Украины
Формула 120:39
Хорнер: Пятый кубок конструкторов стал для нас особенным
ЧМ-202220:15
Чемпион мира 1978 года: Марадона все еще лучше Месси
Бокс19:58
Бокс: расписание боев
Европа19:51
Наполи не собирается продавать Кварацхвелию
ММА19:35
Бои без правил: расписание боев и турниров
ЧМ-202219:24
Уолкотт: ЧМ-2022 - лучшее спортивное событие, которое я когда-либо видел
НБА19:13
Дэвис вылетел на длительный срок из-за травмы голеностопа
НБА18:51
Экс-игроку Финикса и Никс предъявили обвинение в избиении дочери
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK