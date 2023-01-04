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Соннен: Джонс против Нганну – самый большой из возможных боев в MMA индустрии

Американец ждет бой двух тяжеловесов.
Сегодня, 18:25
Чейл Соннен / Getty Images
Чейл Соннен / Getty Images

Бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что хотел бы увидеть поединок за титул в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсоном.

"Я думаю, Джон Джонс против Фрэнсиса Нганну – это самый большой из возможных боев в нашей индустрии.

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Это также будет первый бой, в простой бойцов составляет 4 года на двоих. Это очень необычная ситуация", – сказал Соннен на своем ютуб-канале. 

Напомним, Джонс не выходил в октагон с зимы 2020 года. В свою очередь Нганну последний поединок провел в январе 2022 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс фрэнсис нганну

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