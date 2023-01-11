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Президент UFC - о драке с женой: Можете только взять и сказать, что я мудак

Глава промоушена признал свою вину.
Вчера, 23:13
Дана Уайт / Getty Images
Дана Уайт / Getty Images

Президент UFC Дана Уайт высказался об инциденте с дракой, во время которой он ударил свою жену во время празднования Нового года.

"Тому, что произошло в канун Нового года, никогда не будет оправданий... Гарантирую, что это никогда не повторится. В этой истории нет двух сторон – в этом виноват только я. От этого невозможно избавиться.

Люди не должны защищать меня, несмотря ни на что. Вся критика, которую я получил на этой неделе, на 100% оправдана и скажется в будущем.

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Так делать нельзя. Не защищайте меня. Никто не должен меня защищать. Не надо меня защищать. Можете только взять и сказать, что я мудак", – сказал Уайт в интервью журналисту Дэймону Мартину.

Отметим, женское законодательное собрание штата Калифорния направило письмо к владельцу компании UFC и генеральному директору Endeavor Ари Эмануэлю, призвав принять соответствующие меры в отношении Даны Уайта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дана Уайт

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