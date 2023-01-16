Экс-чемпион UFC в среднем весе набил тату на лице

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья набил татуировку на лице.

"Старая версия тебя должна умереть, прежде чем ты оживешь!" – подписал видео Адесанья.

The old version of you must die before you come alive! 🐲 pic.twitter.com/b10RIQXZbj — Israel Adesanya (@stylebender) January 15, 2023

Вполне вероятно, что данное тату является отсылкой к аниме "Наруто", где у одного из героев была надпись над бровью.

Ранее Адесанья дал прогноз на бой Волкановски - Махачев.