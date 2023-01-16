iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Экс-чемпион UFC в среднем весе набил тату на лице

Адесанья решил начать изменения с внешности.
Сегодня, 21:21
Исраэль Адесанья / Getty Images
Исраэль Адесанья / Getty Images

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья набил татуировку на лице.

"Старая версия тебя должна умереть, прежде чем ты оживешь!" – подписал видео Адесанья.

Вполне вероятно, что данное тату является отсылкой к аниме "Наруто", где у одного из героев была надпись над бровью.

Ранее Адесанья дал прогноз на бой Волкановски - Махачев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC исраэль адесанья

Статьи по теме

Миочич заявил о намерении подраться с победителем пары Джонс - Ган Миочич заявил о намерении подраться с победителем пары Джонс - Ган
Эдвардс и Усман проведут реванш на UFC 286 Эдвардс и Усман проведут реванш на UFC 286
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Возвращение легенды: Джон Джонс подписал с UFC новый контакт, получив титульный бой Возвращение легенды: Джон Джонс подписал с UFC новый контакт, получив титульный бой
Помочь журналистам

Видео

Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании
Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: в Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира
просмотров

Последние новости

Европа22:25
Челси может продать Стерлинга
Бокс22:11
Бокс: расписание боев
Европа21:52
Погба и Влахович близки к скорому выходу на поле
Европа21:33
Верес опубликовал список соперников на зимний сбор
ММА21:21
Экс-чемпион UFC в среднем весе набил тату на лице
Футбол20:58
Манчестер Юнайтед намерен подписать хавбека сборной Бельгии
Бокс20:50
Нововведениям быть: IBA разрешила боксерам выступать с бородой
Европа20:31
Арсенал Зинченко намерен подписать лидера Вест Хэма
Украина20:16
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа19:57
Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Рэшфордом о продлении контракта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK