Адесанья поделился сроками завершения карьеры в UFC

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья рассказал, когда планирует завершить карьеру.

"Я здесь уже пять лет? По правде сказать, меня не будет здесь через пять лет. У меня есть и другие дела в жизни.

Мне нравятся бои, и я чертовски хорош в этом, но я никогда не привязывался к MMA и собираюсь уйти на вершине.

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Считаю, что это то самое место, откуда вы должны уйти. Опять же, я здесь уже пять лет, и они просто пролетели.

Посмотрим, что произойдет, но я не думаю, что пробуду здесь еще столько же", – сказал Адесанья в интервью ESPN.

Напомним, на счету 33-летнего бойца из Новой Зеландии 25 боев в ММА на профессиональном уровне, в которых он одержал 23 победы и 2 поражения.