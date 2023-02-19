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Чемпион UFC в среднем весе не верит в успех Нганну в боксе

Перейра сомневается в правильности решения камерунца.
Сегодня, 17:53
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра заявил, что не верит в успех Фрэнсиса Нганну в боксе.

"В боксе результат показывает тот, кто может хорошо защищаться от ударов. Нганну устанет.

Я приведу вам глупый пример: допустим, вы попросите парня, который никогда не тренировался, подраться с опытным бойцом, и скажете ему бить изо всех сил, чтобы он нокаутировал соперника. Что произойдет? Он выдохнется через три минуты.

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Один удар вырубит вашего парня, так как он с трудом будет стоять на ногах. В боевых видах спорта самое главное уметь защищать себя", – сказал Перейра в интервью MMA News.

Напомним, камерунский тяжеловес выступал в UFC c 2015 года. За это время Нганну провел 14 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел всего 2 поражения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC фрэнсис нганну

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