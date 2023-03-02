Ковингтон - о Джонсе: Не уверен, что он сейчас даже побьет свою жену

Полусредневес UFC Колби Ковингтон поделился ожиданиями от дебюта Джона Джонса в тяжелом дивизионе.

"Может ли он стать чемпионом? Конечно, нет. Не уверен, что он сейчас даже побьет свою жену. Этот парень жалок.

Кто вообще поместил его в рейтинг pound-for-pound? Такие рейтинги делают люди, которые вообще ничего не добились в жизни.

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Единственный человек, которого Джонс по-настоящему избил за последние три-четыре года – это его жена. Как сказал дядя Дана, Джонс – самое большое просирание таланта в истории.

Он больше не должен драться. У него когнитивные нарушения из-за вечеринок, наркотиков и стероидов. Ему нужно привести свою жизнь в порядок, прежде чем думать о боях", – заявил Ковингтон в интервью Helen Yee Sports.

Напомним, в воскресенье, 5 марта, на UFC 285 в Лас-Вегасе Джонс подерется с Сирилом Ганом.