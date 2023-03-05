Джон Джонс - новый чемпион UFC в тяжелом весе

В воскресенье, 5 марта, в рамках главного события турнира UFC 285 в Лас-Вегасе легенда промоушена Джон Джонс встретился в октагоне с Сирилом Ганом в бою за вакантный титул в тяжелом весе.

Первые секунда поединка стартовали с удара в пах американца. Француз был удивлен болезненной реакцией оппонента, однако, спустя несколько секунд простоя, бой продолжился.

Джонс явно разозлился на данный удар, после чего повалил Гана на канвас, захватив шею в гильотину. Сирил не сумел долго продержаться и бой завершился уже в первом раунде.

THE GREATEST OF ALL TIME IS NOW THE HEAVYWEIGHT WORLD CHAMP 🏆



JON JONES SUBMITS CIRYL GANE!! #UFC285 pic.twitter.com/JOiAnweVJ5 — UFC (@ufc) March 5, 2023

Напомним, Джонс вернулся в октагон впервые с 2020-го года. В последнем своем бою в полутяжелом весе американец одолел судейским решением Доминика Рейеса.

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