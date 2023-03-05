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Джон Джонс - новый чемпион UFC в тяжелом весе

Американец в первом раунде деклассировал Сирила Гана болевым приемом.
Сегодня, 07:57
Джон Джонс / Getty Images
Джон Джонс / Getty Images

В воскресенье, 5 марта, в рамках главного события турнира UFC 285 в Лас-Вегасе легенда промоушена Джон Джонс встретился в октагоне с Сирилом Ганом в бою за вакантный титул в тяжелом весе.

Первые секунда поединка стартовали с удара в пах американца. Француз был удивлен болезненной реакцией оппонента, однако, спустя несколько секунд простоя, бой продолжился.

Джонс явно разозлился на данный удар, после чего повалил Гана на канвас, захватив шею в гильотину. Сирил не сумел долго продержаться и бой завершился уже в первом раунде.

Напомним, Джонс вернулся в октагон впервые с 2020-го года. В последнем своем бою в полутяжелом весе американец одолел судейским решением Доминика Рейеса.

На ISPORT также доступны расписание и календарь турниров по ММА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс

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Джон Джонс - новый чемпион UFC в тяжелом весе
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