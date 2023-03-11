Нганну: Дрался бы с Джоном Джонсом два раза в месяц

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну высказался о несостоявшемся бое против Джона Джонса.

"В течение трех лет я пытался подраться с Джоном Джонсом и делал все, чтобы получить этот бой. Мне это было нужно, но не любой ценой. На Земле нет ни одного боя, ради которого я бы отступил.

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Джон Джонс может быть лучшим бойцом в истории, но он не тот парень, от которого я буду убегать. Нет. Не от него. Я бы дрался с Джоном Джонсом два раза в месяц", – сказал Нганну в интервью ESPN.

Напомним, в январе Нганну не договорился о новом контракте с UFC и покинул промоушен. В свою очередь Джон Джонс победил Сирила Гана и стал новым чемпионом в тяжелом весе.