Аспинэлл: Думаю, Джонс подерется с Миочичем и завершит карьеру

Топовый тяжеловес UFC Том Аспинэлл высказался касаемо перспектив Джона Джонса в новом дивизионе.

"Трудно поспорить, что он величайший боец в истории. Он особенный. И тот факт, что он стал чемпионом в тяжелом весе, дает мне дополнительную мотивацию.

Думаю, Джон подерется со Стипе Миочичем и завершит карьеру. Не уверен, что он захочет драться с новичками вроде меня. Но, возможно, я ошибаюсь.

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Честно говоря, это бой моей мечты. Его чемпионство стало серьезным источником мотивации для меня. Знаю, что прошло всего две недели, но представьте: величайший боец в истории – чемпион в моем дивизионе", – сказал Аспинэлл в интервью BJPenn.

Напомним, американец добыл победу болевым приемом над Сирилом Ганом в бою за титул в тяжелом весе.