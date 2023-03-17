Победитель пары Эдвардс - Усман может подраться с Макгрегором

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс заявил, что готов к бою против Конора Макгрегора в случае второй победы над Камару Усманом.

"Как король я принимаю любые вызовы. Так что тот, кто хочет, может получить", – сказал Эдвардс.

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"Я всегда говорил, что не против. Так что если получится, то окей", - говорится в заявлении Усмана в интервью UFC.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что хочет подраться за титул в 77 кг.