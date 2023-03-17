Бой Джонс - Миочич может не состоятся этим летом

Чемпион UFC в тяжелом весе Джонс Джонс высказался о возможном бое против Стипе Миочича.

"Эй, Стипе, только мы и UFC знаем правду, что ты уворачивался от меня весь 2022 год – июль, сентябрь и декабрь. Теперь до меня доходят слухи, что в июле наш бой может не состояться", – написал Джонс в соцсетях.

Напомним, 5 марта Джонс победил Сирила Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе.

В свою очередь Миочич последний бой провел в 2021-м году, проиграв нокаутом Фрэнсису Нганну.

Ранее сообщалось, что глава UFC выступил с заявлением касаемо карьеры Джона Джонса.