Макгрегор поделился детали съемки в новом голливудском фильме

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился деталями съемок в фильме "Дом у дороги".

"Я все еще женат на единоборствах. Поучаствовав в съемках фильма, я осознал, насколько это тяжелый труд.

Ни один поединок, ни один подготовительный лагерь не сравнится с процессом создания фильма. Это очень сложно.

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Целыми днями репетировал сцены драк, бросал здоровенных парней через барные стойки, разбивал бутылки об их головы.

Не хочу раскрывать подробности, но это был сумасшедший опыт. Мы занимались этим по 15-16 часов в день", – сказал Макгрегор в интервью The MMA Hour.

Напомним, Макгрегор и Чендлер возглавят команды в очередном сезоне The Ultimate Fighter, после чего проведут очный поединок.