Адесанья: Бой с Перейрой - мой последний шанс
Боец из Новой Зеландии хочет вернуть титул.
Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от поединка против Алекса Перейры.
"Я готовлюсь к поединку с совершенно другим настроем. Все поставлено на кон, пришло время бросить кости. Мне это нравится. Звучит весьма поэтично.
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Это мой последний шанс. Сделаю все возможное, чтобы победить", – сказал Адесанья на своем ютуб-канале.
Напомним, бой Адесанья - Перейра состоится 9 апреля на турнире UFC 287.