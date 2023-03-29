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Адесанья: Бой с Перейрой - мой последний шанс

Боец из Новой Зеландии хочет вернуть титул.
Сегодня, 16:22
Исраэль Адесанья / Getty Images
Исраэль Адесанья / Getty Images

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от поединка против Алекса Перейры.

"Я готовлюсь к поединку с совершенно другим настроем. Все поставлено на кон, пришло время бросить кости. Мне это нравится. Звучит весьма поэтично.

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Это мой последний шанс. Сделаю все возможное, чтобы победить", – сказал Адесанья на своем ютуб-канале.

Напомним, бой Адесанья - Перейра состоится 9 апреля на турнире UFC 287.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC исраэль адесанья Алекс перейра

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