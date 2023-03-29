Адесанья: Бой с Перейрой - мой последний шанс

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от поединка против Алекса Перейры.

"Я готовлюсь к поединку с совершенно другим настроем. Все поставлено на кон, пришло время бросить кости. Мне это нравится. Звучит весьма поэтично.

Читай также: Адесанья поделился сроками завершения карьеры в UFC

Это мой последний шанс. Сделаю все возможное, чтобы победить", – сказал Адесанья на своем ютуб-канале.

Напомним, бой Адесанья - Перейра состоится 9 апреля на турнире UFC 287.