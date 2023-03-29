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Ломаченко: Цель – стать абсолютным чемпионом мира в легком весе

Украинец четко обозначил свою задачу.
Сегодня, 16:50
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко поделился ожиданиями от поединка против Дэвина Хэйни.

"Моя цель – стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, а Девин Хэйни – человек с поясами.

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Уважаю его боксерский IQ и рад этому вызову", – сказал Ломаченко в интервью Boxing Scene.

Напомним, поединок Хэйни - Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena. Американец в своем последнем поединке победил Джорджа Камбососа, а украинец - Джемейна Ортиса.

Ранее сообщалось, что Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией.

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