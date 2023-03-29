Ломаченко: Цель – стать абсолютным чемпионом мира в легком весе
Украинец четко обозначил свою задачу.
Экс-чемпион мира Василий Ломаченко поделился ожиданиями от поединка против Дэвина Хэйни.
"Моя цель – стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, а Девин Хэйни – человек с поясами.
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Уважаю его боксерский IQ и рад этому вызову", – сказал Ломаченко в интервью Boxing Scene.
Напомним, поединок Хэйни - Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena. Американец в своем последнем поединке победил Джорджа Камбососа, а украинец - Джемейна Ортиса.
Ранее сообщалось, что Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией.