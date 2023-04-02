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Конец вражде? Кормье поделился трогательной историей о поддержке от Джонса

Американец не ожидал такого поступка от заядлого соперника.
Сегодня, 13:53
Джонс и Кормье / Getty Images
Джонс и Кормье / Getty Images

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье рассказал, что Джон Джонс выражал ему соболезнования в связи со смертью родителей, несмотря на вражду.

"Мы говорили о семьях друг друга, но в самые темные моменты, когда умерла его мать, когда умер мой отец, он прислал мне сообщение, и даже в тот момент я это оценил.

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После всего того, что мы прошли, я оценил, что он послал мне то сообщение. Я тоже писал ему, когда ушла его мать, потому что мы понимаем, что такое семья… Он писал, когда умерла моя мать и умер мой отец", – сказал Кормье в интервью на Ютуб-канале Генри Сехудо.

Напомним, бойцы провели между собой два боя, в которых оба раза Джонс побеждал Кормье, однако их результат был отменен из-за выявления наркотиков и допинга в крови Джона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс Даниэль Кормье

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