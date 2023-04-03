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Масвидаль завершит карьеру в случае поражения в бою с Бернсом

Легенда ММА хочет в последний раз пойти за титулом.
Сегодня, 14:19
Хорхе Масвидаль / Getty Images
Хорхе Масвидаль / Getty Images

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль высказался перед боем с Гилбертом Бернсом.

"Этот бой может стать для меня последним. Если я проиграю, то скорее всего завершу карьеру.

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Но победа над Гилбертом будет означать то, что я двигаюсь в правильном направлении. Я поставил все на кон и готов бросить кости", – заявил Масвидаль в интервью Sportskeeda.

Напомним, бой Масвидаль - Бернс состоится 9 апреля в рамках UFC 287.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Хорхе Масвидаль гилберт бернс

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