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Масвидаль в своем прощальном бою проиграл Бернсу единогласным решением судей

Американец напоследок не сумел ничего показать в октагоне.
Сегодня, 07:33
Масвидаль - Бернс / Getty Images
Масвидаль - Бернс / Getty Images

В воскресенье, 9 апреля, в рамках турнира UFC 287 в Маями Хорхе Масвидаль противостоял Гилберту Бернсу.

В 3-раундовом бою победу единогласным решением судей одержал бразилец. Бернс на протяжении всего поединка избивал своего оппонента в клетке, делая с ним все, что угодно.

Отметим, для Масвидаля этот бой стал последим в карьере. Американец попрощался с публикой, бросив свои перчатки в толпу.

За свою длительную карьеру Хорхе провел 52 боя, одержав в них 35 побед и проиграв 17 раз.

Ранее сообщалось, что репэр Дрейк вновь ошарашил соцсети крупной ставкой на главные бои UFC.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Хорхе Масвидаль гилберт бернс

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