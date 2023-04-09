Масвидаль в своем прощальном бою проиграл Бернсу единогласным решением судей

Американец напоследок не сумел ничего показать в октагоне.

В воскресенье, 9 апреля, в рамках турнира UFC 287 в Маями Хорхе Масвидаль противостоял Гилберту Бернсу.

В 3-раундовом бою победу единогласным решением судей одержал бразилец. Бернс на протяжении всего поединка избивал своего оппонента в клетке, делая с ним все, что угодно.

Gilbert Burns did the griddy after the big win 😂 #UFC287 pic.twitter.com/GtoeQmOmqG — ESPN MMA (@espnmma) April 9, 2023

Отметим, для Масвидаля этот бой стал последим в карьере. Американец попрощался с публикой, бросив свои перчатки в толпу.

За свою длительную карьеру Хорхе провел 52 боя, одержав в них 35 побед и проиграв 17 раз.

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