Адесанья вернул себе пояс UFC в среднем весе, нокаутировав Перейру

В воскресенье, 9 апреля, в рамках главного боя турнира UFC 287 Алекс Перейра защищал свой титул в среднем весе против Исраэля Адесаньи.

С первых секунд боя претендент стал активно пробивать лоу-кики и мидл-кики, чтобы замедлить оппонента. В свою очередь бразилец почти ничем не отвечал на данные действия соперника, лишь изредка выбрасывая джебы и удары по нижним частям тела.

Во втором раунде чемпион стал активно прессинговать претендента, однако Исраэль сумел пережить данную навалу. Ему удалось успокоить бой, вновь завоевав преимущество над соперником.

Одна из организованных атак Адесаньи закончилась невероятным нокаутом. Экс-чемпион отправил Перейру спать двумя мощнейшими ударами, после чего для уверенности добил оппонента.

ADESANYA GETS ONE BACK! HE KNOCKS PEREIRA OUT COLD! 😱 #UFC287 pic.twitter.com/P01reBg6je — UFC (@ufc) April 9, 2023

Напомним, в предыдущих трех боях бразилец одержал уверенную победу над австралийцем.

Ранее сообщалось, что Масвидаль в своем прощальном бою проиграл Бернсу единогласным решением судей.