iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Адесанья вернул себе пояс UFC в среднем весе, нокаутировав Перейру

Австралиец наконец-то взял реванш у заклятого врага.
Сегодня, 08:00
Исраэль Адесанья / Getty Images
Исраэль Адесанья / Getty Images

В воскресенье, 9 апреля, в рамках главного боя турнира UFC 287 Алекс Перейра защищал свой титул в среднем весе против Исраэля Адесаньи.

С первых секунд боя претендент стал активно пробивать лоу-кики и мидл-кики, чтобы замедлить оппонента. В свою очередь бразилец почти ничем не отвечал на данные действия соперника, лишь изредка выбрасывая джебы и удары по нижним частям тела.

Во втором раунде чемпион стал активно прессинговать претендента, однако Исраэль сумел пережить данную навалу. Ему удалось успокоить бой, вновь завоевав преимущество над соперником.

Одна из организованных атак Адесаньи закончилась невероятным нокаутом. Экс-чемпион отправил Перейру спать двумя мощнейшими ударами, после чего для уверенности добил оппонента.

Напомним, в предыдущих трех боях бразилец одержал уверенную победу над австралийцем.

Ранее сообщалось, что Масвидаль в своем прощальном бою проиграл Бернсу единогласным решением судей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC исраэль адесанья Алекс перейра

Статьи по теме

Адесанья - Перейре: Спасибо за то, что бил меня Адесанья - Перейре: Спасибо за то, что бил меня
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Масвидаль в своем прощальном бою проиграл Бернсу единогласным решением судей Масвидаль в своем прощальном бою проиграл Бернсу единогласным решением судей
В ПСЖ все еще хотят видеть вингера Челси В ПСЖ все еще хотят видеть вингера Челси
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа12:52
В ПСЖ все еще хотят видеть вингера Челси
Бокс12:28
Стивенсон бросил вызов Хэйни, не принимая в расчет Ломаченко
ММА12:21
Адесанья - Перейре: Спасибо за то, что бил меня
Киберспорт11:55
Paris Major 2023: B8 постараются одолеть Apeks
Киберспорт11:48
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Украина11:41
"Пока смогу, буду работать": Луческу сообщил, что ему может потребоваться операция
Европа11:22
Моуринью: Не важно с каким счетом побеждать, главное в спорте - победа
Бокс11:05
Бокс: расписание боев
Бокс10:58
Бой Джоша Тейлора и Теофимо Лопеса официально подтвержден
Европа10:49
Футболист Арсенала предстанет перед судом из-за нападения его собаки на массажиста
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK