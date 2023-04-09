Масвидаль прокомментировал свое решение завершить карьеру

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль высказался о своем решении завершить карьеру бойца смешанных единоборств.

"Прежде всего скажу, что я всех люблю. Спасибо всем, кто смотрел. Здесь я и начал свою карьеру, это были долгие 20 лет. 50 с лишним боев...

В какой-то момент ваш любимый баскетболист перестает укладывать трехочковые. Я будто бы сам не свой, когда выхожу сюда.

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UFC были в Майами 20 лет назад. Это вдохновило меня пойти за своей мечтой. И 50 с чем-то боев и 20 лет спустя я надеюсь, что вдохновил кого-нибудь из вас биться за свое", – сказал Масвидаль после боя с Бернсом.

Напомним, за свою длительную карьеру Хорхе провел 52 боя, одержав в них 35 побед и проиграв 17 раз.