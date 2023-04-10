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Глава UFC прокомментировал решение Масвидаля завершить карьеру

Уайт поддержал бывшего подопечного.
Сегодня, 20:24
Хорхе Масвидаль / Getty Images
Хорхе Масвидаль / Getty Images

Президент UFC Дана Уайт поддержал решение Хорхе Масвидаля завершить карьеру.

"Как только вы начинаете думать о выходе на пенсию – пора заканчивать.

Он заработал много денег этим вечером. У него много всего происходит за пределами октагона, как у Конора и многих других парней. Я думаю, что он доказал все, что хотел, как себе, так и людям.

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Он изменил жизнь своей семьи, так что почему бы и нет?" – сказал Уайт в интервью MMA Junkie.

Напомним, Масвидаль провел 52 боя в ММА, из которых 37 выиграл и 15 проиграл.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дана Уайт Хорхе Масвидаль

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