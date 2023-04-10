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Адесанья отказался от трилогии с Перейрой

Австралиец поставил точку в данном вопросе.
Сегодня, 22:19
Исраэль Адесанья / Getty Images
Исраэль Адесанья / Getty Images

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья выступил против трилогии с Алексом Перейрой.

"Трилогия? Я не веду счет, я свожу счеты. Я дал ему быстрый путь к этому титулу. Я мог сказать: "Не, ни хрена, я не буду с ним драться, с кем он бился?".

Но нет, он хорошо себя показал, побил этого парня Стриклэнда. И я хотел этот вызов: парень, который одолел меня в кикбоксинге.

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И реванш я получил за то, что я сделал в этой игре. Я получил пояс против Гастелума. Защитил против Уиттакера, Ромеро, Косты, Веттори, еще раз против Уиттакера, Каннонира.

Я прошел тернистый путь, чтобы заслужить реванш. Пусть и Алекс его пройдет. Но я не уверен, что он этого хочет. Пусть идет наводить шум в полутяжелый вес", – сказал Адесанья в интервью на пресс-конференции.

Напомним, в предыдущих трех боях бразилец одерживал уверенные победы над австралийцем.

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