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Масвидаль ответил на обвинения в жульничестве после поражения от Бернса

Американца обвинили в использовании "старых майамских трюков" с маслом.
Вчера, 21:50
Гилберт Бернс и Хорхе Масвидаль / Getty Images
Гилберт Бернс и Хорхе Масвидаль / Getty Images

В ночь на воскресенье, 9 апреля, Хорхе Масвидаль, как оказалось, провел свой последний бой в профессиональной карьере.

Гилберт Бернс в рамках UFC 287 нанес 38-летнему американцу поражение, которое стало для него четвертым подряд. По окончанию поединка Масвидаль объявил о завершении своей 20-летней карьеры.

Однако уже вскоре Масвидаль столкнулся с обвинениями в мошенничестве со стороны своего соперника. По мнению Бернса, Хорхе специально измазал себя маслом перед боем, чтобы его нельзя было схватить

В понедельник, 10 апреля, "Gamebred" заявил, что он ничего подобного не делал, посоветовав бразильцу сосредоточиться на своей технике борьбы.

"Я никогда не обмазывался маслом, меня никогда не ловили на мошенничестве или чем-то еще. Может быть, я самый потный убл*док, которого он знает, но я никогда не обмазывался маслом", - цитирует Масвидаля MMA Fighting.

"Я никогда не делал этого в своей жизни. Может быть, ему следует обвинить свою технику в том, что она чертовски д*рьмовая, неспособная делать что-либо, кроме как просто держать в захвате на земле".

В итоге Хорхе Масвидаль завершил профессиональную карьеру с показателем 35 побед (16 нокаутом, 2 сдачей, 17 решением судей) при 17 поражениях (2 нокаутом, 2 сдачей, 13 решением судей).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Хорхе Масвидаль гилберт бернс

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