Перейра объявил о переходе в полутяжелый вес

Боец UFC Алекс Перейра после поражения от Исраэля Адесаньи за титул в среднем весе поднялся в полутяжелый вес. Об этом бразилец объявил в соцсетях.

Экс-чемпион в твиттере заявил, что следующий бой проведет в новом дивизионе.

My plans are official ! Announcement 📣

Full video on https://t.co/yR9Pvub1er pic.twitter.com/Rzs4RHvDKy — Alex "Poatan" Pereira (@AlexPereiraUFC) April 13, 2023

Напомним, на турнире UFC 287 Перейра проводил защиту пояса против Адесаньи и проиграл нокаутом во втором раунде.

Ранее сообщалось, что Адесанья отказался от трилогии с Перейрой.