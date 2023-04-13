Перейра объявил о переходе в полутяжелый вес
Бразилец решил перейти в новую категорию.
Боец UFC Алекс Перейра после поражения от Исраэля Адесаньи за титул в среднем весе поднялся в полутяжелый вес. Об этом бразилец объявил в соцсетях.
Экс-чемпион в твиттере заявил, что следующий бой проведет в новом дивизионе.
My plans are official ! Announcement 📣— Alex "Poatan" Pereira (@AlexPereiraUFC) April 13, 2023
Full video on https://t.co/yR9Pvub1er pic.twitter.com/Rzs4RHvDKy
Напомним, на турнире UFC 287 Перейра проводил защиту пояса против Адесаньи и проиграл нокаутом во втором раунде.
Ранее сообщалось, что Адесанья отказался от трилогии с Перейрой.