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Перейра объявил о переходе в полутяжелый вес

Бразилец решил перейти в новую категорию.
Сегодня, 11:23
Алекс Перейра / Getty Images
Алекс Перейра / Getty Images

Боец UFC Алекс Перейра после поражения от Исраэля Адесаньи за титул в среднем весе поднялся в полутяжелый вес. Об этом бразилец объявил в соцсетях.

Экс-чемпион в твиттере заявил, что следующий бой проведет в новом дивизионе.

Напомним, на турнире UFC 287 Перейра проводил защиту пояса против Адесаньи и проиграл нокаутом во втором раунде.

Ранее сообщалось, что Адесанья отказался от трилогии с Перейрой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Алекс перейра

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