Бернс извинился перед Масвидалем после обвинений в использовании лосьона

Полусредневес Гилберт Бернс извинился перед Хорхе Масвидалем за обвинение в использовании лосьона.

"Не хочу быть одним из тех, кто ищет оправдания. Хочу извиниться перед Хорхе. Да, он показался мне скользким, но у меня нет доказательств того, что он использовал лосьон. Так что я приношу извинения ему и его команде.

Читай также: Масвидаль ответил на обвинения в жульничестве после поражения от Бернса

Он легенда, провел 52 боя. Много поединков в UFC. Думаю, что я допустил ошибку. Я сказал это на эмоциях, очень хотел закончить бой досрочно. Надеюсь, Хорхе примет мои извинения", – сказал Гилберт Бернс в интервью MMA Fighting.

Ранее Бернс обвинил Масвидаля в использовании лосьона для кожи перед их поединком на UFC 287.