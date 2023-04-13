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Бернс извинился перед Масвидалем после обвинений в использовании лосьона

Бразилец не нашел доказательств читерства оппонента.
Сегодня, 12:20
Бернс - Масвидаль / Getty Images
Бернс - Масвидаль / Getty Images

Полусредневес Гилберт Бернс извинился перед Хорхе Масвидалем за обвинение в использовании лосьона. 

"Не хочу быть одним из тех, кто ищет оправдания. Хочу извиниться перед Хорхе. Да, он показался мне скользким, но у меня нет доказательств того, что он использовал лосьон. Так что я приношу извинения ему и его команде.

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Он легенда, провел 52 боя. Много поединков в UFC. Думаю, что я допустил ошибку. Я сказал это на эмоциях, очень хотел закончить бой досрочно. Надеюсь, Хорхе примет мои извинения", – сказал Гилберт Бернс в интервью MMA Fighting.

Ранее Бернс обвинил Масвидаля в использовании лосьона для кожи перед их поединком на UFC 287.

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