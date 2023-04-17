Дос Аньос готов вернуться в легкий вес ради боя с Макгрегором и Махачевым
Бразилец хочет топ-поединок.
Полусредневес Рафаэль Дос Аньос рассказал, ради каких боев готов сменить категорию.
"Хочу прояснить ситуацию. Есть только два поединка, ради которых я готов вернуться в легкий вес. Первый – титульный бой с Исламом Махачевым. Второй – бой с Конором Макгрегором.
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Если вы не эти парни, то даже не тратьте свое время, бросая мне вызовы", – написал Дос Аньос в соцсетях.
Напомним, в последнем бою 38-летний бразилец одолел Брайана Барберену.