Дос Аньос готов вернуться в легкий вес ради боя с Макгрегором и Махачевым

Полусредневес Рафаэль Дос Аньос рассказал, ради каких боев готов сменить категорию.

"Хочу прояснить ситуацию. Есть только два поединка, ради которых я готов вернуться в легкий вес. Первый – титульный бой с Исламом Махачевым. Второй – бой с Конором Макгрегором.

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Если вы не эти парни, то даже не тратьте свое время, бросая мне вызовы", – написал Дос Аньос в соцсетях.

Напомним, в последнем бою 38-летний бразилец одолел Брайана Барберену.