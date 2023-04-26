Топовый боец UFC поддержал Диаза после драки с незнакомцем

Топовый полутяж Энтони Смит не стал осуждать Нейта Диаза за удушение неизвестно парня возле ночного клуба.

"Я рад, что на видео не было действующего бойца UFC, избивающего кого-то на Бурбон-стрит в Новом Орлеане, это плохо представляет наш спорт, но что делать?

Я не знаю, с чего началась эта перепалка, но если бы на меня кто-то набросился, я бы, наверное, тоже его задушил.

Вот почему я не хожу в бары, клубы и тому подобное, потому что я знаю себя. И если кто-то начнет на меня быковать, то он может получить.

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Неважно, насколько я успешен, где я работаю, сколько трансляций на ESPN я веду. Если кто-то на меня нападает, то я буду драться.

Я не собираюсь думать о последствиях и говорить: "О, окей, как это будет выглядеть со стороны, об этом напишут в соцсетях". Я просто начну драться", – сказал Смит на ютуб канале Майкла Биспинга.

Напомним, Диаз провел удушающий прием против неизвестного мужчины. После этого парень потерял сознание, упав на землю.