iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Топовый боец UFC поддержал Диаза после драки с незнакомцем

Смит поддержал коллегу по цеху.
Сегодня, 20:27
Энтони Смит / ufc.com
Энтони Смит / ufc.com

Топовый полутяж Энтони Смит не стал осуждать Нейта Диаза за удушение неизвестно парня возле ночного клуба.

"Я рад, что на видео не было действующего бойца UFC, избивающего кого-то на Бурбон-стрит в Новом Орлеане, это плохо представляет наш спорт, но что делать?

Я не знаю, с чего началась эта перепалка, но если бы на меня кто-то набросился, я бы, наверное, тоже его задушил.

Вот почему я не хожу в бары, клубы и тому подобное, потому что я знаю себя. И если кто-то начнет на меня быковать, то он может получить.

Читай также: Адвокат Диаза выступил в защиту бойца после ситуации с удушением незнакомца

Неважно, насколько я успешен, где я работаю, сколько трансляций на ESPN я веду. Если кто-то на меня нападает, то я буду драться.

Я не собираюсь думать о последствиях и говорить: "О, окей, как это будет выглядеть со стороны, об этом напишут в соцсетях". Я просто начну драться", – сказал Смит на ютуб канале Майкла Биспинга.

Напомним, Диаз провел удушающий прием против неизвестного мужчины. После этого парень потерял сознание, упав на землю.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Нейт Диаз Энтони Смит

Статьи по теме

Холлоуэй готов взять реванш у Макгрегора Холлоуэй готов взять реванш у Макгрегора
Адвокат Диаза выступил в защиту бойца после ситуации с удушением незнакомца Адвокат Диаза выступил в защиту бойца после ситуации с удушением незнакомца
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Александер-Арнольд установил новый рекорд Ливерпуля по ассистам Александер-Арнольд установил новый рекорд Ливерпуля по ассистам
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан сенсационно проиграл Бреселю
просмотров

Последние новости

Европа22:54
Александер-Арнольд установил новый рекорд Ливерпуля по ассистам
22:50
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан сенсационно проиграл Бреселю
Европа22:36
Атлетико отметил юбилей клуба победой над Мальоркой
Европа22:20
Дибала: Моуринью вошел в историю футбола
Европа и мир21:57
ЧМ-2023 по хоккею, Дивизион ІВ: Сборная Украины обыграла Эстонию
Европа21:56
Бавария хочет усилиться хавбеком Челси
Формула 121:53
Формула 1 увеличила лимит на количество моторов в сезоне-2023
Европа21:27
Мудрик остался в запасе Челси на матч против Брентфорда
Европа21:13
Зинченко выйдет в старте на матч Манчестер Сити - Арсенал
Еврокубки21:10
Прометей уступил Тюрк Телекому в полуфинале Еврокубка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK