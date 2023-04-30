Масвидаль: Я много плакал после того, как закончил карьеру

Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль заявил, что не исключает возможность возобновления карьеры в MMA.

"Я так люблю этот спорт, братан. Я много плакал после того, как закончил, но не потому что мне было так больно, а из-за того, что так люблю MMA.

Это все, что я делал с 11 лет. Я тренировался один или два раза ежедневно. Просыпаюсь влюбленным в свою работу и обожаю ее уже 20 лет.

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Я никогда не скажу, что не вернусь. Слишком много замечательных воспоминаний, которые просто переполняют меня. Мое сердце, тело, разум и душа хотят это сделать. Но хочу ли я быть середняком? Это не мое", – заявил Масвидаль в интервью ESPN MMA.

Напомним, Хорхе завершил профессиональную карьеру с показателем 35 побед (16 нокаутом, 2 сдачей, 17 решением судей) при 17 поражениях (2 нокаутом, 2 сдачей, 13 решением судей).