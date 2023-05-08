Макгрегор - о поражении Сехудо: Он сел на шпагат как стриптизерша

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор посмеялся над Генри Сехудо после его боя против Алджамейна Стерлинга.

"Самые легкие деньги, которые я когда-либо зарабатывал. Ни царапины на Алджо! Поздравляю, Фанкмастер!

Генри Сехудо – хороший маленький боец, но хватит этих грандиозных планов. Этот парень провел менее 20 боев за свою карьеру.

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Эти его забавные финты и все такое, ахаха, боже мой. Пожалуйста, научите меня его мастерству, лол.

Он сел на шпагат как стриптизерша, а после этого его уронили на задницу. Боже, это было так смачно", – говорится в заявлении Макгрегора.

Напомним, бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе проиграл судейским решением в бою с Алджамейном Стерлингом.