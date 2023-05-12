Ковингтон готов спуститься в легкий вес ради боя за титул с Махачевым
Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон хочет драться с Исламом Махачевым за пояс в легком весе.
"Думаю, что это вполне реально. Ранее за кулисами были разговоры о бое с Махачевым и о том, смогу ли я сделать 70 кг, ведь я не самый большой полусредневес.
Веса гоняю не так много – максимум 7-9 кг, если ем столько, сколько могу в себя запихнуть. Поэтому думаю, что мы одной комплекции, просто он бык.
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Он гоняет вес, чтобы получить преимущество в легком весе, потому что там нет борцов, нет парней, которые могут доставить ему неприятностей. Поэтому, конечно, он хочет быть в этом дивизионе, которым владел его папочка Хабиб", – сказал Ковингтон в интервью MMA Fighting.
Напомним, в последнем своем бое Ковингтон одолел судейский решением Хорхе Масвидаля.