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Бывшая девушка Адесаньи подала на него в суд, требуя половину его состояния

По ее мнению, она имеет право на его деньги, так как "они слишком долго встречались".
Сегодня, 10:59
Исраэль Адесанья и Шарлотт Паудрелл / https://sportsbrief.com/
Исраэль Адесанья и Шарлотт Паудрелл / https://sportsbrief.com/

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья недавно попал в заголовки газет из-за своих резких публичных комментариев, адресованных его бывшей девушке Шарлотте Паудрелл.

Адесанья, который месяц назад одержал победу нокаутом над Алексом Перейрой на UFC 287, известен тем, что держит свою личную жизнь в тайне. Но в этот раз свой ход сделала девушка.

Как сообщает Sports Brief, Шарлотт Паудрелл подала на него в суд, требуя половину его состояния на основании того, что "они слишком долго встречались, а она поддерживала его карьеру".

Стоит отметить, что в апреле боец несколько раз публиковал язвительные посты в своих социальных сетях. В одном из таких он ссылался на недавний скандал, связанный с футболистом ПСЖ Ашрафом Хакими.

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Он также запостил общую фотографию с Паудрелл, наложив ей на лицо эмодзи "Пиноккио".

https://www.instagram.com/stylebender/
https://www.instagram.com/stylebender/

Хотя точная природа их разрыва остается неизвестной, похоже, что звезда ММА решил вынести свои обиды на бывшую на всеобщее обозрение.

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исраэль адесанья

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