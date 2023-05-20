Чендлер заявил о готовности выйти на бой против Махачева

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер заявил, что хочет провести бой против чемпиона дивизиона Ислама Махачева.

"Я никогда не говорю никогда и никогда не скажу, что этого заслуживаю, но не удивлюсь, если это может произойти, потому что UFC знает, что такое хороший бизнес.

Читай также: МакГрегор и Чендлер будут тренерами следующего сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter

Они знают, что главное – это внимание, большие имена, большие бои. Особенно если я покончу с Конором так, как хочу – в доминирующей манере. Это вполне может быть в планах, и я бы с удовольствием вышел на бой с Исламом или с тем, у кого будет титул в тот момент", – сказал Чендлер в интервью MMA Fighting.

Напомним, последним оппонентом Чендлера также был Порье, который 12 ноября 2022 года победил Майкла удушающим приемом.