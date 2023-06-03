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Ковингтон: У меня нет ничего, кроме уважения и восхищения к Макгрегору

Американец выразил респект коллеге по цеху.
Сегодня, 16:52
Колби Ковингтон / Getty Images
Колби Ковингтон / Getty Images

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон заявил о готовности подраться с экс-двойным чемпионом Конором Макгрегором.

"Конор – отличный боец, он – часть истории. Нокаут Жозе Альдо за 13 секунд был одним из самых невероятных моментов, которые когда-либо случались в UFC. То, что он здесь делал, никто никогда не мог повторить. Конор – лучший шоумен и гениальный бизнесмен.

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Я надеюсь, что смогу пересечься с ним и сразиться после того, как выиграю титул чемпиона мира у Леона Эдвардса. Это может быть мой следующий бой. У меня нет ничего, кроме уважения и восхищения к Конору и тому, что он сделал в этом виде спорта. Он открыл двери для каждого бойца", – заявил Ковингтон в интервью MSCS MEDIA.

Напомним, в следующем своем бою Конор Макгрегор встретится с Майклом Чендлером. Точная дата поединка пока неизвестна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор Колби Ковингтон

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