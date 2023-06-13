iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Чемпион UFC в тяжелом весе попросил Уайта организовать боксерский бой с Фьюри

Джонс готов проверить свои силы в другом виде спорта.
Сегодня, 10:54
Джон Джонс / Getty Images
Джон Джонс / Getty Images

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс хочет подраться с Тайсоном Фьюри по правилам бокса. 

"Был бы рад, если бы Дана Уайт смог сделать так, чтобы этот бой с Тайсоном Фьюри состоялся.

Читай также: Джонс потроллил в соцсетях Нганну за отказ от боя с ним

Я бы даже был готов боксировать с ним", – сказал Джонс в интервью MMA Fighting.

Напомним, в своем последнем бое американец добыл уверенную победу над Ганом, завоевав титул.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Тайсон Фьюри Джон Джонс

Статьи по теме

"Все пытаются заключить лучшую сделку": Промоутер Фьюри объяснил отказ Джошуа от боя "Все пытаются заключить лучшую сделку": Промоутер Фьюри объяснил отказ Джошуа от боя
"Не сможет избежать": Промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Фьюри "Не сможет избежать": Промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Фьюри
Глава UFC заявил о готовности провести второй бой Оливейра - Махачев Глава UFC заявил о готовности провести второй бой Оливейра - Махачев
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча
Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер стал победителем, одолев Майами в финале
просмотров

Последние новости

Европа12:25
Де Дзерби: Гвардиола – номер один в истории
Другие12:16
Календарь спортивных событий на 2023 год
Европа11:51
Лидер Кристал Пэлас отказался становиться одноклубником Роналду
Лига наций11:45
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Киберспорт11:28
Украинец Resolut1on: Меня не мучает совесть за то, что я играю в Dota с россиянами
Европа11:23
Футболист Баварии может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Бокс11:09
"Он боится Василия": Промоутер оценил шансы на проведение реванша Ломаченко - Хэйни
ММА10:54
Чемпион UFC в тяжелом весе попросил Уайта организовать боксерский бой с Фьюри
НБА10:30
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Адебайо возглавил рейтинг
Лига Чемпионов10:25
23 уникальных футболиста: Назовите всех игроков, выигрывавших Лигу чемпионов с разными клубами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK