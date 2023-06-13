Чемпион UFC в тяжелом весе попросил Уайта организовать боксерский бой с Фьюри

Джонс готов проверить свои силы в другом виде спорта.

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс хочет подраться с Тайсоном Фьюри по правилам бокса.

"Был бы рад, если бы Дана Уайт смог сделать так, чтобы этот бой с Тайсоном Фьюри состоялся.

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Я бы даже был готов боксировать с ним", – сказал Джонс в интервью MMA Fighting.

Напомним, в своем последнем бое американец добыл уверенную победу над Ганом, завоевав титул.