Адвокат Макгрегора прокомментировал обвинение Конора в изнасиловании

Барбара Ллэйнс, адвокат экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора высказалась об обвинении в изнасиловании.

"Мистер Макгрегор выступает за проведение расследования. Он верит, что в его результате получится доказать, что все обвинения ложны.

После того, как мы не выполнили требование о выплате денег, на нас решили надавить с помощью СМИ.

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Это обыкновенное вымогательство", – заявила Ллэйнс в интервью Mirror.

Напомним, по версии потерпевшей, Макгрегор заперся с девушкой в туалете, где совершил действия насильственного характера. Ирландский боец якобы пытался агрессивно ее поцеловать и принуждал к оральному сексу. При этом охрана спортсмена не разрешала никому попасть в туалет.

После этого девушка сумела убежать, несколько раз ударив ирландца локтем.