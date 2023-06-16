iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Адвокат Макгрегора прокомментировал обвинение Конора в изнасиловании

Представитель ирландца опровергает произошедшее.
Сегодня, 21:23
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Барбара Ллэйнс, адвокат экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора высказалась об обвинении в изнасиловании. 

"Мистер Макгрегор выступает за проведение расследования. Он верит, что в его результате получится доказать, что все обвинения ложны.

После того, как мы не выполнили требование о выплате денег, на нас решили надавить с помощью СМИ.

Читай также: МакГрегор рассказал о состоянии маскота Майами, который пострадал от его ударов

Это обыкновенное вымогательство", – заявила Ллэйнс в интервью Mirror.

Напомним, по версии потерпевшей, Макгрегор заперся с девушкой в туалете, где совершил действия насильственного характера. Ирландский боец якобы пытался агрессивно ее поцеловать и принуждал к оральному сексу. При этом охрана спортсмена не разрешала никому попасть в туалет.

После этого девушка сумела убежать, несколько раз ударив ирландца локтем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор

Статьи по теме

Макгрегора обвинили в изнасиловании Макгрегора обвинили в изнасиловании
МакГрегор двумя ударами травмировал маскота Майами МакГрегор двумя ударами травмировал маскота Майами
Чендлер: Бой с Макгрегором - самый крупный в моей карьере Чендлер: Бой с Макгрегором - самый крупный в моей карьере
Весовая категория боя Макгрегор - Чендлер определится после взвешивания Конора Весовая категория боя Макгрегор - Чендлер определится после взвешивания Конора
Помочь журналистам

Видео

Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа22:55
Манчестер Юнайтед намерен усилиться одним из лидеров Милана
Футбол22:41
Форвард Шахтера может перейти в клуб из чемпионата Турции
Футбол22:39
Украина при ужасной игре уступает Северной Македонии
Европа22:35
Севилья официально объявила о уходе Мончи
Европа22:19
Месси - о переходе в Интер Майами: Изначально план был другим
Европа22:01
Сборная Украины U-21 не победила Ирландию в рамках подготовки к Евро-2023
Формула 122:00
Гран-при Канады: расписание и результаты. Первая практика была отменена через три минуты после старта
Европа21:53
Манчестер Сити согласовал переход хавбека Челси
Евро-202421:41
Северная Македония - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Европа21:35
Спонсор Валенсии разорвал контракт с клубом из-за расистского скандала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK