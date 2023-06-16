Адвокат Макгрегора прокомментировал обвинение Конора в изнасиловании
Барбара Ллэйнс, адвокат экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора высказалась об обвинении в изнасиловании.
"Мистер Макгрегор выступает за проведение расследования. Он верит, что в его результате получится доказать, что все обвинения ложны.
После того, как мы не выполнили требование о выплате денег, на нас решили надавить с помощью СМИ.
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Это обыкновенное вымогательство", – заявила Ллэйнс в интервью Mirror.
Напомним, по версии потерпевшей, Макгрегор заперся с девушкой в туалете, где совершил действия насильственного характера. Ирландский боец якобы пытался агрессивно ее поцеловать и принуждал к оральному сексу. При этом охрана спортсмена не разрешала никому попасть в туалет.
После этого девушка сумела убежать, несколько раз ударив ирландца локтем.