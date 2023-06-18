Легенда UFC Андерсон Сильва может возобновить карьеру

"Паук" никак не может смириться с жизнью без боев.

Легенда ММА Андерсон Сильва заявил, что может вернуться в октагон.

"Сейчас я сосредоточен на двух проектах в кино, и очень скоро у нас будет что-то хорошее в отношении боев. Мы ведем переговоры о возможном последнем бое по ММА в Японии.

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В этом есть смысл. Я начал свою международную карьеру там, поэтому думаю ее там закончить. Посмотрим, произойдет ли это", – сказал Сильва в интервью MMA Fighting.

Напомним, 48-летний бразилец завершил карьеру в 2020 году после поражения Юрайне Холлу, покинув UFC.