Макгрегор: Я лучший боец вне зависимости от весовой категории
Ирландец вновь решил себя похвалить.
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор считает себя лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории.
"Я король, лучший боец вне зависимости от весовой категории. Навсегда", – написал ирландец в соцсетях, однако позже пост был удален.
Напомним, 34-летний Макгрегор провел за свою карьеру 28 боев, в которых победил 22 раза и 6 раз потерпел поражение.
Кроме того, ирландцу удалось стать первым в истории UFC двойным чемпионом, завоевав пояс в полулегком и легком весе.
Ранее сообщалось, что Макгрегора обвинили в изнасиловании.