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Макгрегор: Я лучший боец вне зависимости от весовой категории

Ирландец вновь решил себя похвалить.
Сегодня, 12:53
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор считает себя лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории.

"Я король, лучший боец вне зависимости от весовой категории. Навсегда", – написал ирландец в соцсетях, однако позже пост был удален.

Напомним, 34-летний Макгрегор провел за свою карьеру 28 боев, в которых победил 22 раза и 6 раз потерпел поражение.

Кроме того, ирландцу удалось стать первым в истории UFC двойным чемпионом, завоевав пояс в полулегком и легком весе.

Ранее сообщалось, что Макгрегора обвинили в изнасиловании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор

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