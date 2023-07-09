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Бой Джонс - Миочич возглавит турнир UFC 295

Тяжеловесы выйдут в октагон в ночь на 12 ноября.
Сегодня, 09:22
Джонс - Миочич / MMA Fighting
Джонс - Миочич / MMA Fighting

UFC официально объявила об организации боя между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем за титул в тяжелом весе.

Поединок состоится в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке на UFC 295. Американец будет защищать свой пояс против хорвата.

Напомним, в последнем своем бою Джонс победил Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде и завоевал вакантный титул в тяжелом весе.

В свою очередь, Миочич в последний раз выходил в октагон в марте 2021 года. Тогда Стипе проиграл Фрэнсису Нганну нокаутом.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в тяжелом весе попросил Уайта организовать боксерский бой с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс Стипе Миочич

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