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Нганну недоволен главой UFC из-за попыток устроить бой Джонс - Фьюри

Камерунец негодует из-за решений Уайта.
Сегодня, 13:51
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Экс-боец UFC Фрэнси Нганну, верит, что бывшая организация делала все возможное, чтобы он не был успешным.

"По какой-то причине я всегда доказываю, что Дана Уайт не прав, даже когда он на моей стороне. Это работает каждый раз. Такова наша история. Они были готовы провести бой Джона Джонса и Тайсона Фьюри в ММА. Почему же они были не в состоянии устроить мне боксерский поединок против Тайсона Фьюри?

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Не секрет, что многие люди желают мне неудачи. Они не хотят, чтобы я добился успеха. Это совершенно очевидно. И вы все об этом знаете", – заявил Нганну в интервью MMA Junkie.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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