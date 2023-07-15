Нганну недоволен главой UFC из-за попыток устроить бой Джонс - Фьюри

Экс-боец UFC Фрэнси Нганну, верит, что бывшая организация делала все возможное, чтобы он не был успешным.

"По какой-то причине я всегда доказываю, что Дана Уайт не прав, даже когда он на моей стороне. Это работает каждый раз. Такова наша история. Они были готовы провести бой Джона Джонса и Тайсона Фьюри в ММА. Почему же они были не в состоянии устроить мне боксерский поединок против Тайсона Фьюри?

Читай также: "Отказался от Усика": Промоутер Джошуа раскритиковал Фьюри за бой с Нганну

Не секрет, что многие люди желают мне неудачи. Они не хотят, чтобы я добился успеха. Это совершенно очевидно. И вы все об этом знаете", – заявил Нганну в интервью MMA Junkie.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!