Стал известен гонорар Нганну в бою с Фьюри

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг рассказало о гонораре Фрэнсиса Нганну за бой с Тайсоном Фьюри.

"Бой с Тайсоном Фьюри официально объявлен. 12 раундов, профессиональные правила, нокауты разрешены.

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Я слышал, что за поединок Фрэнсис получит около $30 млн", – сказал Биспинг в интервью Sportskeeda.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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