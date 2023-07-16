iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стал известен гонорар Нганну в бою с Фьюри

Экс-боец смешанных единоборств поделился деталями.
Сегодня, 12:50
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг рассказало о гонораре Фрэнсиса Нганну за бой с Тайсоном Фьюри. 

"Бой с Тайсоном Фьюри официально объявлен. 12 раундов, профессиональные правила, нокауты разрешены.

Читай также: "Есть много завистников": Отец Фьюри резко ответил на критику по поводу боя с Нганну

Я слышал, что за поединок Фрэнсис получит около $30 млн", – сказал Биспинг в интервью Sportskeeda.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

Статьи по теме

"Есть много завистников": Отец Фьюри резко ответил на критику по поводу боя с Нганну "Есть много завистников": Отец Фьюри резко ответил на критику по поводу боя с Нганну
"После Дюбуа я буду готов": Усик обратился с предложением к Фьюри "После Дюбуа я буду готов": Усик обратился с предложением к Фьюри
Красюк: Нам нужно выяснить причину из-за которой Фьюри отказался от боя с Усиком Красюк: Нам нужно выяснить причину из-за которой Фьюри отказался от боя с Усиком
"Просто нокаутирует": Промоутер Усика выразил уверенность в исходе боя с Дюбуа "Просто нокаутирует": Промоутер Усика выразил уверенность в исходе боя с Дюбуа
Помочь журналистам

Видео

Постол - Родригес: лучшие моменты боя
Постол - Родригес: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Бокс15:02
"Просто нокаутирует": Промоутер Усика выразил уверенность в исходе боя с Дюбуа
ММА14:50
Макгрегор может в будущем сменить UFC на WWE
Бокс14:34
"Я тот, кого больше всего боятся": Усик ответил на упреки Уайлдера
Европа14:22
Главный фанат Роналду и Арсенала высказался о подписании Райса
Другие страны13:59
Выскочил на красный: Автомобиль Месси едва не спровоцировал масштабное ДТП в Майами
Европа13:51
Защитник Ман Сити обсудит в ближайшее время свое будущее с Гвардиолой
Олимпийские виды13:25
Байло и Эсман стали девятыми в финале чемпионата мира в синхронных прыжках
Европа13:19
Винисиус - о Менди: Еще одна жертва культуры уничтожения репутации
Европа12:55
Выставленный на трансфер нападающий Баварии может стать одноклубником Роналду
ММА12:50
Стал известен гонорар Нганну в бою с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK