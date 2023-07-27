Ковингтон бросил вызов Макгрегору

Топовый полусредневес Колби Ковингтон изъявил желание выйти в октагон против Конора Макгрегора.

"Это большой бой, который хотят увидеть люди. Фанаты хотят противостояния США и Ирландии, они хотят получить денежный бой.

Эта вывеска будет продаваться, крупнейший из возможных поединков в UFC. Думаю, что Конор идеально подойдет мне, когда я побью Леона "Руки-ножницы" Эдвардса этой осенью.

Читай также: Диаз заявил, что хочет провести третий бой с Макгрегором

Когда я получу титул в полусреднем весе, полагаю, Конор найдет, что сказать. Думаю, что до начала следующей зимы мы встретимся, после чего выясним, кто самый жесткий человек на планете", – сказал Ковингтон в интервью Turning Point USA.

Напомним, в следующем своем бою Конор Макгрегор встретится с Майклом Чендлером. Точная дата поединка пока неизвестна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!