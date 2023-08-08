Боец UFC чуть не умер во время весогонки
Удивительная история от представителя лучшего промоушена по ММА.
Боец UFC Джейк Хэдли поделился своей историей о тяжелой весогонке.
"Я проиграл этот бой. Многое пошло не так. Во время весогонки я чуть не умер – на секунду увидел бога. После этого я так и не смог восстановиться.
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Чувствую, что это сильно повлияло на мое выступление. Близкие мне люди знают, что так быстро я не выдыхаюсь", – написал британец в соцсетях.
Напомним, Хэдли недавно потерпел поражение о Коди Дардена единогласным решением судей.
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