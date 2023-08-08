iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Боец UFC чуть не умер во время весогонки

Удивительная история от представителя лучшего промоушена по ММА.
Сегодня, 14:20
Джейк Хэдли / Getty Images
Джейк Хэдли / Getty Images

Боец UFC Джейк Хэдли поделился своей историей о тяжелой весогонке.

"Я проиграл этот бой. Многое пошло не так. Во время весогонки я чуть не умер – на секунду увидел бога. После этого я так и не смог восстановиться.

Читай также: Американка из UFC обвинила соперницу в том, что она пыталась раздеть ее во время боя

Чувствую, что это сильно повлияло на мое выступление. Близкие мне люди знают, что так быстро я не выдыхаюсь", – написал британец в соцсетях.

Напомним, Хэдли недавно потерпел поражение о Коди Дардена единогласным решением судей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Оливейра готов выйти на бой с Макгрегором в любой весовой категории Оливейра готов выйти на бой с Макгрегором в любой весовой категории
Порье объявил о смене весовой категории Порье объявил о смене весовой категории
Макгрегор поведал о своих планах на будущее Макгрегор поведал о своих планах на будущее
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии
Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Футбол18:25
Тоттенхэм подписал аргентинского таланта
Футбол18:13
Брентфорд Ярмолюка нацелился на вингера сборной Аргентины
Европа18:09
Манчестер Сити - Севилья: прогноз на матч 16.08.2023 Суперкубка УЕФА
Футбол17:46
Кейн установил дедлайн для переговоров про трансфер в Баварию
Футбол17:17
Трансфер защитника Ман Сити в Баварию сорвался
Европа16:52
Сосредоточился на футболе: Защитник Реала порвал с горячей блогершей
Европа16:29
Манчестер Сити предложил новый контракт одному из ключевых защитников
Другие страны16:08
Чемпионат мира-2023 (женщины): Франция и Марокко вышли в четвертьфинал
ММА15:51
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа15:39
Новичок Челси перенес операцию на колене и выбыл на долгий срок
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK