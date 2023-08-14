Адесанья бросил вызов Чимаеву

Топовый боец UFC Исраэль Адесанья заявил, что готов дать титульный шанс Хамзат Чимаеву.

"Возможен ли бой с Чимаевым? Определенно. Повторюсь, я хочу драться с Дрикусом. Но он должен знать, что не он здесь командует. Это делаю я.

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Этот парень говорит: "О, моя нога то, моя нога это". Да, посмотрите на меня, моя нога похожа на воздушный шар. Но да, посмотрим. Посмотрим", – сказал Адесанья на своем ютуб-канале.

Напомним, на турнире UFC 287 Перейра проводил защиту пояса против Исраэля и проиграл нокаутом во втором раунде.

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