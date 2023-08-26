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Корейский Зомби объявил о завершении карьеры

36-летний боец повесил перчатки на гвоздь.
Сегодня, 21:30
Корейский Зомби / Getty Images
Корейский Зомби / Getty Images

Топовый полугегковес UFC Чан Сон Юнг, известный как Корейский Зомби, объявил о завершении карьеры.

"Я завязал с драками. Всегда стремлюсь стать чемпионом. Я здесь не для того, чтобы занимать третье, четвертое или пятое место. Действительно верил, что смогу победить Холлоуэйя. Вряд ли у меня снова появится такая возможность", – заявил 36-летний боец.

Напомним, за свою карьеру Чан Сон Юнг провел в MMA 25 поединков, в которых одержал 17 побед и потерпел восемь поражений.

Ранее сообщалось, что Холлоуэй нокаутировал Корейского Зомби.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC корейский зомби

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