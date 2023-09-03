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Ган техническим нокаутом одержал победу над Спиваком

Француз за два раунда избил молдованина.
Сегодня, 07:30
Ган - Спивак / Getty Images
Ган - Спивак / Getty Images

В ночь с субботы на воскресенье состоялся бой главного события UFC Fight Night 226 в Париже, где Сирилу Гану противостоял Сергей Спивак.

Француз почти с первых секунд в октагоне стал оказывать прессинг на соперника, нанося удары по разным этажам. Видимо, поражение от Джона Джонса научило бойца, как надо драться с мастерами борьбы.

Во втором раунде Сирил поставил жирную точку, заставив рефери остановить поединок. Ган выбросил по голове Спивака столько ударов, что было непонятно, находится ли мысленно боец в октагоне, или он уже где-то далеко.

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Таким образом, французский тяжеловес добыл победу техническим нокаутом и в следующем своем бою, вероятно, встретится с Томом Аспинэлом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Сирил Ган

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