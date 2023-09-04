Дом топового тяжеловеса UFC был ограблен во время его боя
У Гана украли крупную сумму.
Топовый тяжеловес UFC Сирил Ган был ограблен. Об этом сообщает MMA Orbit.
Квартиры французского спортсмена "обчистили", пока тот бился с Сергеем Спиваком на турнире UFC Fight Night в Париже.
Читай также: Ган техническим нокаутом одержал победу над Спиваком
Из жилья Гана было украдено имущества на сумму более $150 тысяч. Местная полиция уже начала расследование.
Сам боец пока никак не комментировал произошедшее.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!