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Дом топового тяжеловеса UFC был ограблен во время его боя

У Гана украли крупную сумму.
Сегодня, 14:46
Сирил Ган / Getty Images
Сирил Ган / Getty Images

Топовый тяжеловес UFC Сирил Ган был ограблен. Об этом сообщает MMA Orbit.

Квартиры французского спортсмена "обчистили", пока тот бился с Сергеем Спиваком на турнире UFC Fight Night в Париже.

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Из жилья Гана было украдено имущества на сумму более $150 тысяч. Местная полиция уже начала расследование.

Сам боец пока никак не комментировал произошедшее.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Сирил Ган

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