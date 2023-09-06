Адесанья изъявил желание повести еще один бой до конца 2023 года

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что готов провести еще один бой в 2023 году.

"Разве это не забавно? Но получается, что это я выпрашиваю себе бои. Даже пытаюсь провести еще один в этом году. Посмотрим", – приводит слова Адесаньи издание MMA Fighting.

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Напомним, новозеландец в рамках турнира UFC 293 проведет титульный поединок против Шона Стрикленда, который состоится 10 сентября.

В своем последнем бою Адесанья во втором раунде нокаутировал Алекса Перейру, забрав у него пояс в среднем весе.

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