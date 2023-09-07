Тайсон назвал лучшего бойца в истории MMA

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон назвал величайшего бойца в истории ММА.

"Лучший боец в истории смешанных единоборств? Кандидатов много, прямо как в боксе. Мне нравится Джон Джонс, мне нравится Хабиб Нурмагомедов. Появилось много новых парней".

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"Все-таки я считаю, что Джонс – лучший. Он прошел через трудности, но смог завоевать чемпионский пояс", – заявил Тайсон в интервью Complex.

Напомним, Джонс после длительное застоя вернулся в смешанные единоборства и завоевал пояс в тяжелом весе.

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